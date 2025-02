Koopmeiners, Motta e Frankenstein Junior: Juve, toccava solo aspettare

Juve, Koopmeiners in formaro Robokoop: ci siamo quasi

Allora avevamo ragione a sostenere che, in fondo, fosse tutto un problema di testa... Spesso ci si dimentica che dietro i calciatori, figure che per status potremmo quasi ascrivere alla mitologia contemporanea, si nascondano dei semplici esseri umani. Persone che, come noi, fanno i conti quotidianamente con le proprie fragilità. Arrivare in una squadra come la Juventus e per giunta come uomo immagine della tanto attesa svolta ( l’olandese è stato il colpo di mercato più costoso dei bianconeri) non è roba da tutti i giorni. Le prossime prove ci diranno se la schiena di Koop sia già pronta per sopportare il gravoso peso delle aspettative. In tal caso la Juve si ritroverebbe in casa una pedina fondamentale su cui costruire il resto della stagione. Sia chiaro, siamo ancora lontani dalla miglior versione di Robokoop, ma la strada intrapresa pare quella giusta.