Motta dà la ricetta per Psv-Juve e poi spiega: “Mai giocato per pareggiare"

Obiettivo ottavi di finale di Champions League. La Juve domani sarà impegnata in casa del Psv Eindhoven : dopo la vittoria dell'andata per 2-1 , i bianconeri scenderanno in campo con l'obiettivo di consolidare il risultato e strappare il pass per il turno successivo. Turno nel quale andrebbe eventualmente affrontata una tra Arsenal e Inter , con la Juve reduce proprio dal successo in campionato sui nerazzurri . La qualificazione si deciderà dunque nella sfida di domani al Philips Stadion: a presentare il match in conferenza stampa è Thiago Motta .

Psv-Juve, la conferenza di Thiago Motta

Thiago Motta ha analizzato la sfida di Champions: "Non è difficile preparare una partita di questo livello, l’importanza di questa partita la sappiamo bene. Noi veniamo da una vittoria importante in casa con l’Inter e domani siamo pronti per fare una grande partita, completa, sotto tutti i punti di vista del gioco per meritare il passaggio agli ottavi". Sul cosa serve per la partita: "Dovremo fare tutto al meglio, ragionare sempre perché la testa va sempre utilizzata per interpretare i momenti di gioco e quando l’avversario vuole spingere e noi essere solidi e compatti. Tutte le cose valide per essere superiori all’avversario, sperando che la nostra squadra sia al massimo su tutti gli aspetti contro una grande squadra. Dovremo fare del nostro meglio per meritare il passaggio agli ottavi".