Psv-Juve, i convocati Champions di Motta: spicca un'assenza

Tra la Juventus e la qualificazione alla prossima fase di Champions League c'è la trasferta in casa del Psv. I bianconeri si approcciano all'ultimo atto dei playoff forti del 2-1 maturato tra le mura dell'Allianz Stadium e con alle spalle la fondamentale vittoria con l'Inter nell'ultima giornata di campionato. Thiago Motta può guardare con positività al suo spogliatoio, finalmente con un'infermeria praticamente quasi vuota (al di là dei lungodegenti). Il tecnico, dopo aver visionato i suoi ragazzi nell'ultimo allenamento di rifinitura, ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma mercoledì alle 21:00. Spicca l'assenza di Douglas Luiz nonostante questa mattina fosse regolarmente in campo con i compagni di squadra.