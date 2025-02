"La squadra si sente bene e il morale è alto dopo l'Inter". Koopmeiners non ha dubbi e l'olandese vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi per portare ancor più entusiasmo alla Juventus . "Abbiamo preparato bene la gara contro il Psv , sarà difficile" dice il centrocampista, presente in conferenza al fianco dell'allenatore Thiago Motta . Il ritorno in terra olandese è importante, soprattutto per tenere il morale alto dopo le quattro vittorie consecutive ottenute.

Koopmeiners, conferenza Psv-Juve

Koopmeiners ha parlato del morale della squadra: "Sappiamo quello che dobbiamo fare. Contro il Psv sarà un'altra partita, dovremo essere aggressivi e giocare con intensità. Il risultato conta su due partite e giocheremo nel loro stadio. Giocano con un'altra formazione, ricominciamo dal 2-1 ma vogliamo vincere e non aspettare, perché altrimenti non giochiamo come dobbiamo con energia, pressione e un buon possesso". Sul gol in Champions: "Mi dispiace che quello con il Lille sia stato annullato. Voglio aiutare sempre la squadra con gol e assist. Quando vinciamo per me è importante, conta la squadra. Il nostro obiettivo è fare gol, ma anche un passaggio per gli attaccanti va bene. Voglio dare sempre di più il mio contributo per raggiungere gli obiettivi".

Sulla panchina: "È stato uno stimolo in più. Io sono tranquillo nella testa e resto sempre positivo per il bene della squadra. Tanti giocatori possono giocare perché sono tutti forti. Anche dalla panchina so cosa fare per aiutare il gruppo". A chiudere ha parlato dell'intervallo contro l'Inter: "Ci siamo detti che dobbiamo fare meglio nel possesso, essere disponibili. Lo abbiamo visto subito come nei primi 10 secondi c'è stata subito un'occasione. È stato diverso tra primo e secondo tempo. Quando fai questo, hai anche energia positiva per fare ancora di più. Riesci a gestire anche meglio la fase difensiva quando non hai la palla".