Psv-Juve, la chiave tattica: cosa serve da McKennie e il primo pericolo

La Juventus si appresta dunque ad affrontare quella che, fino ad oggi, può legittimamente essere considerata la partita più importante della stagione. Rispetto alla partita di andata giocata in un Allianz Stadium esaurito, i bianconeri dovranno mostrare di essere in grado di poter tenere con continuità l’intensità messa in evidenza durante la prima frazione disputata a Torino. Nella gara di sette giorni fa invece la Juventus, ad un buon primo tempo, fece seguire una ripresa su toni più dimessi. In questo senso sarà importante per i bianconeri provare a ostacolare fin da subito la costruzione avversaria, come accaduto all’andata e come perfettamente riuscito nel corso del secondo tempo della partita di domenica scorsa contro l’Inter. In fase di non possesso sarà quindi ancora una volta fondamentale il lavoro che riuscirà a fare Weston McKennie, non a caso diventato titolarissimo al cospetto delle scelte di Thiago Motta. All’Allianz lo statunitense era stato mandato da Motta sulle tracce dell’ex bolognese Schouten. Un duello che dovrebbe ripetersi anche al Philips Stadion.