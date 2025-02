McKennie jolly e talismano: ancora gli occhi Premier, la Juve lo blinda così

TORINO - In fondo sta tutto “nell’agitare e colpire”. Per ulteriori dettagli sul come maneggiare una bacchetta magica conviene però chiedere direttamente a McKennie… Del resto, in questa stagione l’americano l’ha già sfoderata in cinque occasioni. L’ultima, in ordine cronologico, una settimana fa nella gara di andata contro il Psv, per celebrare il bellissimo gol di esterno collo - l’ennesimo rifilato agli olandesi - che ha sbloccato il match. Wes, ormai, è diventato a tutti gli effetti uno degli insostituibili di Motta. E chi se lo aspettava, specie dopo l’ultima estate con l’americano ai margini del progetto bianconero… Con Thiago, infatti, in un primo momento non era scattata la scintilla e il club - deciso a fare cassa per liberare uno slot a centrocampo - lo aveva inserito nella lista dei partenti. Scenario simile a quello a cui avevamo già assistito nel gennaio del 2023, quando la Juventus decise di cederlo in prestito per sei mesi al Leeds, nella speranza che gli inglesi lo riscattassero a fine stagione...