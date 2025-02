"È brutto ma striscia", arbitro Cagliari-Juve: il rosso mancato e il parere Var

Sarà Marco Piccinini a dirigere Inter-Genoa , gara in programma sabato sera alle 20.45 e valida per la 26esima giornata di Serie A. Con il fischietto della sezione di Forlì, a San Siro ci saranno gli assistenti Cecconi e Vecchi , il quarto ufficiale di gara Arena e gli arbitri Var Serra e Chiffi . Domenica, alle 12.30, la capolista Napoli sarà impegnata sul campo del Como e ad arbitrare la sfida sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo. Con lui i guardalinee Passeri e Bercigli , il quarto uomo Tremolada e gli addetti alla Var Pezzuto e Massa . Per il posticipo domenicale Cagliari - Juventus designato invece Colombo di Como. Gli assistenti saranno Fabiano Preti e Giuseppe Perrotti , quarto ufficiale Daniele Perenzoni . Al Var Daniele Chiffi , con assistente Valerio Marini .

Colombo, i precedenti con la Juve

Per il signor Colombo sarà la terza volta in stagione, la seconda in campionato dopo la sfida del sesto turno a Marassi tra Genoa e Juventus vinta dagli uomini di Thiago Motta per 3-0. L'altro precedente stagionale è invece l'amara semifinale di Supercoppa italiana persa contro il Milan per 2-1. Altri quattro gli incroci tra Colombo e la Juve con la sola vittoria contro lo Spezia nella stagione 22-23. Un pareggio contro la Roma e due ko gli altri risultati: l'1-0 in casa della Lazio firmato Marusic e la clamorosa debacle contro il Sassuolo per 4-2 con gli errori di Szczesny e Gatti. Nel match contro i neroverdi resta un neo della sua direzione di gara con un intervento di Berardi sulla tibia di Bremer che non venne punito col cartellino rosso anche dopo un consulto Var. La disamina: "Striscia, è brutto ma striscia", non convinse i bianconeri nella spiegazione dell'accaduto tra direttore di gara e Sala Var. Colombo, infine, è di rientro dal Venezuela, dove ha arbitrato cinque partite del Sudamericano Sub-20: l'ultima nella notte italiana fra domenica e lunedì, Argentina-Paraguay 2-3. Col Cagliari, il bilancio del classe '90 è di una vittoria e una sconfitta (1-2 col Torino il 26 gennaio 2024, la prima partita dopo la scomparsa di Gigi Riva).