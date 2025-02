Del Piero, momento Juve e Kolo Muani: “Suona un po’ strano, ma oggi è così”

Del Piero e il momento Juve

Del Piero commenta così il momento della Juve: "Inizio molto strano avendo fatto così tanti cambi tra panchina e giocatori. Sono andati anche in crisi sotto certi aspetti, perché la piazza della Juve ti chiama sempre a giocare per lo scudetto. Riproponendo l'obiettivo quarto posto suona un po' strano. Anche in Champions nel momento che poteva dare un segnale forte, come con il Benfica c'è stato un tracollo. Ma la Juve è un po' questa oggi. Si è ripresa, anche a fatica, grazie all'inserimento di Kolo Muani che ha dato consapevolezza anche alla squadra. Ti senti più forte anche se giochi in difesa in queste condizioni. Riuscire a passare stasera vuol dire dare continuità, quella che è mancata prima, i pareggi non possono esserlo. Un'altra vittoria in campo europeo può dare ulteriore slancio".