Cambiaso, altro che City. La rivelazione a Marchisio: "Tu lo sai bene"

Il cammino Juve secondo Cambiaso

Sul cammino in bianconero di quest'anno: "A Lipsia partita incredibile dal punto di vista delle difficoltà, là abbiamo avuto più di un pizzico di follia. In questo momento siamo concentrati su cosa dobbiamo fare e magari ci manca quel pizzico di follia". Ora le serate Champions, ma il percorso per lui in carriera non è sempre stato facile: "A 17 anni sono dovuto andare a giocare in Serie D: ero piccolo dal punto di vista fisico, non ero pronto a livello Primavera. Fu una bella botta, per me che ero cresciuto nel Genoa, genoano e genevose… Da lì una escalation che mi ha portato fino a qui, sono stato fortunato ad essere nei posti giusti ai momenti giusti, e poi son stato bravo a rimanere collegato con grande umiltà, sacrificio e dedizione al lavoro". Dalla D alle notti europee che contano, come quella col Psv: "Arrivare qui e giocare una partita di Champions non puoi che godertela dando il meglio, non puoi fermarti a pensare e a dire ‘Dove sono?’. Non c’è altro che godersi la partita, lo faremo ne sono convinto".