Motta e la Juve camaleontica, c’è una ragione: “Rispetto a quando giocavo io…”

Un solo modo per affrontare la partita: con grande applicazioni, ma senza timore e cercando di giocare in avanti. Questo il messaggio lanciato da Thiago Motta a pochi minuti dal fischio d'inizio di Psv Eindhoven-Juve , gara che mette in palio il pass per gli ottavi di finale di Champions League . I bianconeri sono reduci dal successo dell'andata, ma il tecnico spinge la squadra a creare più occasioni da gol possibili. Nelle interviste pre gara non si è tirato indietro neanche sui singoli: da Kolo Muani a Thuram e Locatelli .

Psv-Juve, Motta e l'importanza della panchina

Così ha parlato Motta ai microfoni di Sky Sport: "Clima da partita importante, per noi è fondamentale fare una grande prestazione. Sappiamo che affrontiamo un avversario forte, con cui abbiamo giocato due volte in casa e mai in trasferta, sappiamo della difficoltà in più che possiamo trovare. Loro proveranno a spingere soprattutto all’inizio anche grazie al pubblico. Le partite di ieri di Atalanta e Milan? Il livello in Champions è sempre stato alto, si trovano avversari che nel loro campionato spesso sono primi e giocano bene, dove sono abituati a giocare e controllare. Grande umiltà e rispetto per l’avversario, ma abbiamo un obiettivo in testa e faremo di tutto per arrivarci".

Perché Locatelli e non Thuram dal 1'? "Tutti e due possono giocare, a volte anche insieme. Abbiamo bisogno di tutti, partita che dobbiamo avere il livello massimo per 90’. Di sicuro entrerà anche Khephren, Manuel è il nostro capitano e starà in campo: ha fatto molto bene fino ad oggi, augurandoci che mantenga il suo livello. Tutti e due fino ad oggi stanno aiutando tantissimo, sia dall’inizio che a gara in corso. Oggi abbiamo bisogno di tutti, servirà mantenere grande intensità e andare in avanti per creare occasioni e superare l’avversario. Chi parte dalla panchina è importantissimo, i ragazzi lo sanno: continuo a ribadire che la partita oggi potrebbe avere anche i supplementari, dobbiamo essere pronti a tutto. Arriverà il momento in cui servirà freschezza per aiutare la squadra e loro sono importantissimi. Quando chi è subentrato ha fatto meglio di chi è partito son state le migliori gare che abbiamo fatto".