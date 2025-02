Motta, disappunto in tv: “Juve, rifarei tutto”. E replica a Locatelli…

Motta: "Rifarei tutto". E su Locatelli...

Il tecnico ha parlato anche ai microfoni di Prime Video: “Il Psv voleva di più la qualificazione rispetto a noi? No, sono completamente in disaccordo. Soprattutto dopo il nostro pari, dove eravamo dentro la partita, hanno spinto di più e son stati superiori in certe occasioni. Hanno creato ma anche noi, come col palo di Dusan. Dopo è stata una partita molto aperta: col risultato a loro favore abbiamo cercato di creare ma abbiamo fatto un po’ più di fatica”. Manuel Locatelli proprio a Prime Video aveva detto poco prima come la Juve avesse buttato via la qualificazione, ma Motta replica: "Devo sentire quando lo dice lui, non abbiamo buttato niente via. Dal primo all’ultimo secondo abbiamo provato a superare l’avversario, non siamo stati in grado di essere più bravi di loro durante tutta la partita. E loro alla fine hanno meritato”.