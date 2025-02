Pagelle Juve: Koopmeiners assopito, Gatti senza giustizia, Yildiz e Kolo sfocati

Gatti 7

Bastano cinque minuti per mettere in chiaro chi sia il padrone dell’area, per terra e soprattutto per aria: due zuccate a respingere il nemico, poi anche una bella uscita palla al piede. Nella ripresa l’apoteosi con tre salvataggi in due minuti: con la testa, con il corpo, con il cuore. La sfortunata deviazione che porta al gol di Flamingo non gli rende giustizia…