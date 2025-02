La Juve resta la Juve e merita di più: Motta non può difendere l'indifendibile

Motta ha fallito il primo obiettivo della stagione: gli ottavi di finale di Champions erano il confine tracciato nel budget della Juventus, anche e soprattutto per ragioni economiche. E gli ottavi di finale sono stati mancati contro una squadra non irresistibile, nel complesso tecnicamente inferiore alla Juventus, ma forse più smaliziata e pronta a certe sfide. Il Psv era battibile e la Juve doveva batterlo, si è invece complicata la vita fin dalla partita di andata e termina in modo inglorioso il cammino in Champions League. Ed è un peccato, perché questa, giovane, in fase di transizione, con tante giustificazioni, resta la Juventus e Motta dovrebbe ricordarselo anche quando parla, senza difendere quello che, per esempio, il suo capitano non difende. Si è a lungo discusso nel corso degli ultimi mesi del grande credito di cui godeva e gode Thiago Motta (d’altronde tra una partita e l’altra si può solo parlare): chiacchiere sostanzialmente inutili perché il destino dell’allenatore lo decidono solo i risultati. E ieri uno dei compiti che gli era stato affidato non è stato portato a termine. E questo peserà nel giudizio finale sul suo operato. Anche perché non è stato eliminato contro il Real Madrid per un rigore che non c’era all’ultimo minuto, ma contro il Psv e dopo una serie di errori evitabili.