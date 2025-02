Come sta Douglas Luiz: il motore Juve fuori giri e l'idea di Motta

Douglas Luiz in cerca di continuità

Non un dettaglio. Già, perché quello di cui ha maggiormente bisogno ora Douglas Luiz - dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, ingombranti per via dell’investimento ingente operato dal club in estate per strapparlo alla Premier League - è proprio la continuità. Quella che il centrocampista verdeoro stava iniziando a trovare nel nuovo anno: nove presenze in campo nel 2025, di cui tre da titolare, tutte in Champions. E che adesso, a margine di un piccolo stop, non deve smarrire. Per imboccare finalmente la strada giusta anche a Torino, dopo le prodezze mostrate a Birmingham. E per assicurare un’alternativa in più a Thiago Motta, chiamato - tout court - a un’attenta gestione degli sforzi e della rosa.