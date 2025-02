Talbi fa piangere Gasp e sognare Giuntoli e Manna: Juve-Napoli sul mercato

Adeyemi al bivio: Napoli o Juve?

D’altronde non potrebbe essere altrimenti per chi, per quasi un anno, ha lavorato fianco a fianco nella dirigenza della Vecchia Signora. Una sorta di osmosi di idee che può provocare nuovi duelli di mercato. A partire da quel Karim Adeyemi, che i partenopei avevano provato a ingaggiare a fine gennaio. Il club di De Laurentiis, infatti, era pronto a confezionare una operazione da 45 milioni per portare alla corte di Antonio Conte l’esterno d’attacco del Borussia Dortmund. Un affare stoppato sul più bello dal no dell’attaccante ex Salisburgo, che ha preferito restare in Germania procrastinando l’addio all’estate. Chissà se in cima ai pensieri del classe 2002 c’è ancora la Premier League o se invece si stia orientando ad approdare in Italia. In caso di apertura verso lo sbarco in Serie A le strade per Adeyemi potrebbero portare al più classico dei bivi: da un lato il Napoli che potrebbe tornare alla carica, dall’altro la Vecchia Signora che l’aveva già sondato, senza successo, lo scorso luglio. Insomma, in entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno di fiamma. Occhio però alle variabili legate alla trattativa. Adeyemi, infatti, da pochi giorni ha interrotto la collaborazione con l’agente Ali Barat per affidarsi all’agenzia tedesca Roof. Una svolta che potrebbe scombinare i piani delle pretendenti e modificare le strategie del calciatore originario di Monaco di Baviera. La Juve, neanche a farlo apposta, nei giorni scorsi ha subito riannodato i fili della trattativa coi nuovi rappresentanti di Adeyemi e resta alla finestra in vista di giugno. Della serie: se il ragazzo vuol venire a giocare in Italia, noi ci siamo. Intanto però i bianconeri e il Napoli hanno messo gli occhi su altro esterno offensivo.