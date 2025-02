"Juve mentalmente morta", "Motta deve crescere": Toni e Marchisio sul ko

Amarezza, delusione, rabbia e chi più ne ha più ne metta. L'eliminazione della Juve dalla Champions , oltre a quelle di Milan e Atalanta , consegnano un verdetto difficile da digerire per tutto il calcio italiano. Per la prima volta i bianconeri escono da una fase a eliminazione diretta vincendo la gara d'andata, altro dato su cui fare riflessioni. La formazione allenata da Thiago Motta non è riuscita a portare a casa neanche il pari in terra olandese e il Psv ha meritato il passaggio del turno. Ad Amazon Prime tre ex giocatori della Vecchia Signora: Toni , Marchisio e Llorente hanno commentato così la prestazione della squadra.

Llorente e la voglia Juve

Llorente ha parlato dell'atteggiamento della Juve: "Per me non è stata una questione di qualità. Non hanno saputo tirare fuori quello che serviva. La Juve non ha saputo entrare bene in campo, invece il Psv è entrato con la voglia di vincere anche i duelli. Il vantaggio dell’andata non si è visto e non si è visto l'atteggiamento di volerla andare a vincere questa partita da parte della Juve". Dopo quattro vittorie è arrivata per i bianconeri la sconfitta più pesante, soprattutto per quanto fatto all'andata. I supplementari non sono bastati per cercare di arrivare al pari, anzi, è arrivata la doccia fredda con Flamingo (ex Sassuolo) a segnare il 3-1. Ma i commenti non sono certo finiti qui perché Toni e Marchisio ci sono andati più pesanti.