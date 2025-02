Juve, addio Champions: perché in casa Philips si è spenta la luce

È stato micidiale l'uno due con il quale, in ventiquattro ore, i playoff della Champions League hanno steso il calcio italiano: il martedì sono usciti l'Atalanta e il Milan, il mercoledì la Juve. Altro che cinque squadre al prossimo giro: oggi come oggi, facendo un tifo infernale per la Roma, c'è solo il 17 per cento di possibilità che la possibilità si concretizzi. Nella Top 16 rimane soltanto l'Inter e pensare che Simone Inzaghi viene criticato, a conferma di quanto allignino superficialità e faciloneria di giudizio. Ma qui si parla del fiasco rimediato in casa Psv che complica maledettamente la stagione di Motta. Ha detto bene Weah, autore di un gol tanto bello quanto inutile: alla Juve manca la cattiveria necessaria per chiudere le partite e non è la prima volta, basti ripercorrere il cammino in campionato (11 vittorie, 13 pareggi, 1 sconfitta) mentre il ventesimo posto nel girone unico di Champions (4 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte) non era stato un viatico beneaugurante per la doppia sfida con la seconda in classifica dell'Eredivisie. "L'abbiamo buttata via noi", ha allargato le braccia Locatelli, suscitando la replica del suo allenatore: "Non è vero che il Psv abbia cercato la qualificazione più di noi, ma dopo il nostro pareggio gli olandesi hanno spinto con più forza e sono stati superiori. Non l'abbiamo buttata via".