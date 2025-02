Di Canio-Capello all'attacco: Motta, cambi confusi e "lezione di calcio alla Juve"

L'eliminazione della Juve in Champions brucia, e anche tanto, soprattutto per quanto si è visto sul campo. La mancanza di atteggiamento e un secondo tempo da dimenticare, quello che poi ha indirizzato la gara a favore del Psv. Il ko in Champions ha messo sul banco degli imputati Thiago Motta, per via dei cambi tardivi secondo le opinioni generali, ma anche la squadra, rea di non aver avuto la voglia di andare a combattere nei duelli. Gli opinionisti, anche su Sky Sport, non ci hanno girato attorno e chi ci è andato giù duramente è stato Di Canio.