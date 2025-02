Del Piero spietato: "Divario enorme col Psv. Juve, la sfortuna te la cerchi"

Del Piero: "La Juve ha subìto gli episodi"

E ancora: "Nei supplementari la Juve ha attaccato perché loro hanno deciso di abbassarsi. È una squadra molto giovane e che non è abituata a giocare certe gare. La realtà è che ci sono due partite nella stessa gara. I 15' di riposo permettono alla squadra di sistemarsi. C'è l'aspetto emotivo, tattico e di rischio. Loro non si sono mai fermati di fronte agli episodi, noi invece li subiamo. È stato bello veder loro giocare in quel modo". Un'analisi dettagliata sui perché la Juve sia uscita sconfitta, e sotto tutti gli aspetti, contro il Psv. Un ko che deve far riflettere perché ora c'è da rimettersi in carreggiata per chiudere al meglio la stagione tra Serie A e Coppa Italia.