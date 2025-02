Capello incalza Locatelli sulla Juve: “Così su due piedi è difficile...”

Il ko della Juve in Champions contro il Psv ha creato anche un po' di disappunti nelle varie analisi tra Motta e i giocatori. Come il botta e risposta a distanza con Locatelli , a cui l'allenatore ha risposto incalzato dai giornalisti e riprendendo le parole del capitano bianconero. "Non sono d'accordo con questa analisi" - ha detto il tecnico a Sky Sport, riferendosi alle dichiarazioni del centrocampista bianconero, che ha detto senza mezzi termini come gli olandesi abbiano voluto di più il passaggio del turno. Manuel ci ha messo la faccia dopo il brutto ko, dopo uno scambio di battute con Capello e con tutti i talent presenti al tavolo. Ma soprattutto dopo la risposta dell'ex allenatore della Vecchia Signora, che lo ha portato a fare un'analisi senza peli sulla lingua. Ad analizzare la gara ci ha pensato anche l'autore del gol Weah .

Weah e il momento Juve

Ad analizzare la gara ci ha pensato anche Weah ad Amazon Prime: "È veramente un brutto momento per me e per noi. Ho segnato, ma è stato inutile. Volevamo questa qualificazione, ma non ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo continuare a pensare al campionato, abbiamo altre partite. Cos'è successo? Ci è mancata la cattiveria e voglia, quello che loro hanno avuto su ogni pallone. Non siamo riusciti a fare la stessa cosa, ma siamo un gruppo giovane e abbiamo il tempo di cambiare e migliorare".

Un'analisi anche sulla gioventù della squadra, quindi in qualche modo sull'inesperienza nel gestire certi momenti e alcune gare importanti, come è stata quella contro il Psv in Champions. Un pensiero condiviso anche da Locatelli nel post gara, in cui è andato a parlare davanti alle telecamere di Sky Sport e ha risposto alla domande degli opinionisti.