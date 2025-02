Juve eliminata: cosa non era mai successo! Trionfo Inter? Per il supercomputer...

"Galeotti furono i playoff Champions League" per i club italiani. Se sulle difficoltà di una competizione che riserva sempre sorprese non ci sono mai stati dubbi, la tripla eliminazione di Atalanta, Milan e Juventus ha scosso non poco l'ambiente. Una disfatta, che oltre a far precipitare l'umore del movimento calcistico italico, ha depauperato quanto di buono conquistato nella classifica generale del Ranking Uefa. In corsa resta solo l'Inter, ma sono diverse le criticità emerse dalla due giorni europea: la quasi impossibilità di portare nel prossimo anno 5 squadre nella massima competizione europea e un triste record per i bianconeri.