Il tonfo della Juve di Motta arriva anche in Borsa: titolo a fondo

Nel day after la sconfitta contro il Psv la Juventus si lecca le ferite . Un'uscita dalla Champions League assolutamente inattesa, soprattutto dopo la vittoria nella partita d'andata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Un tonfo che si riflette anche in Borsa , dove a Piazza Affari il titolo cede il 12,75% a 2,54 euro, portandosi ai livelli di settembre scorso. Dal piano sportivo a quello economico le ricadute sono molteplici se si tiene conto anche dei mancati introiti a causa del venir meno degli ottavi di finale .

Juventus, dal premio Champions all'ingresso di Tether: lo scenario economico

A far rumore è sicuramente il mancato accesso agli ottavi di Champions League che, al di là degli obiettivi di campo, si riflette negativamente sul piano economico. Con l'eliminazione ai playoff vengono meno gli 11 milioni di euro del premio Uefa, cifra che, sommando gli incassi dal botteghino allo stadio, lievita fino a un totale di 15 milioni di euro. Se da questo punto di vista si registra del rammarico per un passaggio a vuoto sicuramente inatteso, l'umore è decisamente diverso sul fronte Tether. Il nuovo socio di minoranza, che ha acquistato il 5% delle quote societarie, porta con sè oltre a un'importante investitore, anche uno sguardo diverso sul futuro e l'innovazione calcistica. L'amministratore delegato Paolo Ardoino si è dimostrato sin da subito molto ambizioso, pronto a fare la sua parte da tifoso bianconero.

