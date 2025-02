Veiga, infortunio serio: la nota medica, per la Juve piove sul bagnato

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per la Juve. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, per i bianconeri piove sul bagnato con l'infortunio di Renato Veiga. Il centrale è stato costretto ad abbandonare la sfida con il Psv al Philips Stadion dopo appena 10' di gioco per un problema rimediato alla gamba destra. La Juve ha diramato una nota sui propri canali in merito alle sue condizioni.