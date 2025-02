Cagliari-Juve, Nicola sfida Thiago Motta e recupera un altro top

Anche Gaetano sulla strada del recupero per la gara di domenica sera alla Unipol Domus contro la Juventus. Con il ritorno del trequartista ex Napoli nel gruppo, il tecnico del Cagliari Nicola può contare su tutta la rosa in vista dell'impegno contro la formazione di Thiago Motta, ferita dall'eliminazione ai playoff di Champions. Una gara cruciale per i sardi, ma anche per i bianconeri che nella notte deludente di Eindhoven hanno perso anche il neo arrivato Veiga per un problema che è risultato subito molto serio e che lo terrà fuori dalla trasferta di Cagliari.