Presunzione, scelte estreme, perché Koopmeiners? Juve, il processo a Motta

TORINO - Non importa, sostiene Thiago Motta, che cosa uno pensi, fantastichi o pontifichi. Quello che conta, sostiene sempre Thiago Motta, è soltanto il campo. E allora: questa Juventus non si è seduta al tavolo delle migliori sedici d’Europa perché, al momento, semplicemente non lo merita. Così come non è all’altezza dell’attuale podio della Serie A. Non era scontato che lo fosse, beninteso, all’inizio della commedia. Ma c’erano solidi auspici a riguardo. Che cosa non ha funzionato e che cosa ancora, come ha certificato il buio del Philips Stadion, non sta funzionando? Il cammino stagionale, va riconosciuto, si è rivelato più irto del previsto, soprattutto per una clamorosa catena di infortuni che ha imposto scelte obbligate, rinunce forzate (agli assenti) e sforzi eccessivi (per i presenti). Non a caso, un turning point cruciale è stato individuato nella notte di Lipsia, esaltante per il risultato in rimonta, ma mortifera per le successive ambizioni a causa dei crack di Bremer e Nico Gonzalez.