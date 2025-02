Parla Motta: discorso alla Juve con risposta a Locatelli. E ora si decide così

Juve, non puoi più sbagliare

E, da qualche settimana, sullo sfondo si staglia anche la gestione di un Yildiz (ah, come lo ha innervosito quel paracollo indossato nel riscaldamento, spia secondo il tecnico di una mentalizzazione non adeguata) che gli spifferi raccontano distratto da voci e da nuove frequentazioni calcistiche. La sua gestione è cruciale come asset tecnico che deborda in quello economico soprattutto, attenzione, proprio nel caso venissero a mancare i 65 milioni della partecipazione Champions. Insomma, la stagione della Juventus mottiana è allo svincolo decisivo. Ieri, in aeroporto, nel gruppo solo facce contrite e lo stesso Motta era scuro in volto. Si vedrà già da Cagliari se dietro a quelle espressioni covava il desiderio di rivalsa o, invece, la rassegnazione per non essere riusciti a completare il salto di qualità.