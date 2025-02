Veiga e la maledizione Juve, Gatti non si ferma mai: Motta costretto a Kelly

Gatti in cerca di riposo

L’inglese non aveva convinto nell’andata contro il Psv mentre in Olanda ha disputato una buona gara, il recupero del francese ex Milan sta invece procedendo e lo staff medico sta valutando il da farsi, ma non è escluso che possa anticipare il suo ritorno in campo di circa una settimana rispetto alla prima valutazione: sarebbe così nella lista dei convocati per la sfida di inizio marzo contro il Verona. Oltre alle indubbie qualità mostrate da Kalulu, il suo ritorno è fondamentale anche per far rifiatare l’altro centrale della difesa, Federico Gatti. Va bene la sua generosità, ma non salta una partita dal 22 ottobre, dal 17 dicembre non viene mai sostituito, restando in campo per 90’. Sarà anche lo stakanovista bianconero con 2.855 minuti in campo, ma dovrà pure riposare.