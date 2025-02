Alena Seredova e quel soprannome legato a...Nedved. "Buffon? Neanche dopo anni"

Alena Seredova, la separazione e le parole su Buffon

Anche nel salotto di Diletta Leotta, Alena ha ribadito un concetto espresso già in passato, ovvero quello di non credere alla famiglia allargata: "Non mi piace. Non potrei starci ad una tavolata di Natale tutti insieme, perché non sarei onesta, non sarei io. Dipende come le persone si conoscono, si lasciano, perché finisce quella famiglia. Io non ce la farei. Neanche dopo tanti anni, perché non ne sento il bisogno. Quando i ragazzi erano piccoli, lo avrei trovato anche confusionale perché, secondo me, se da un giorno all'altro uno dei due genitori se ne va e crea un'altra famiglia, ora possiamo dire che la situazione è stata gestita egregiamente grazie a me, ma c'è stato uno strascico, c'è stato un dispiacere nei ragazzi. Per i nostri figli è molto più sano così che non stare con i sorrisi stretti, a regalarsi pantofole e borse dell'acqua calda". Nel corso dell'intervista laSeredova ha ammesso di volere ancora bene a Gigi, che nel podcast ha chiamato 'Gigione': "Ho continuato a vedere le sue partite dopo la separazione, perché io sono una sua tifosa, tifo Gigione come atleta"...