Tra sfortuna, delusioni e sorprese: le pagelle degli ultimi acquisti Juve

Minima spesa, massima resa. No, d’accordo, non è così semplice. E, per certi versi, sarebbe il sogno di ogni direttore sportivo. Ma il mercato invernale della Juventus, condotto con risorse limitate, sta confermando un paradosso che alla Continassa ha preso consistenza dall’estate in poi: gli investimenti più contenuti sono quelli che stanno pagando i dividendi maggiori. L’esempio meno virtuoso è quello assicurato da Koopmeiners e Douglas Luiz, circa 110 milioni in due e principali delusioni della prima parte di stagione. Entrambi vantano delle attenuanti, per carità: l’olandese ha avuto un’estate molto travagliata a Zingonia e poi un serio infortunio alle coste in autunno a limitarlo, il brasiliano ha dovuto calarsi in una realtà inedita dopo la dispendiosa Copa America vissuta con la maglia della Nazionale. Epperò i due centrocampisti hanno finora tenuto un rendimento insufficiente, da cinque pieno nella pagella del primo semestre.