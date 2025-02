Certezze Juve, chi resta anche senza quarto posto: due i grandi dubbi

In caso di mancato quarto posto la Juve dovrà fare una mezza rivoluzione. Questo ormai è chiaro a tutti. Potrebbe saltare Thiago Motta ed essere sacrificato Yildiz, oltre a Cambiaso e Vlahovic. Così come sarebbe difficile trattenere Kolo. Ma chi non rischia in caso di mancata qualificazione Champions per l'anno prossimo?