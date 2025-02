Mbangula: "Quando Motta mi ha scioccato. Alla Juve non hai successo se…"

TORINO - Samuel Mbangula è il giovane di spicco di questa stagione per la Juventus e il classe 2004 ha realizzato 4 gol in 24 presenze tra campionato e Champions League conquistando subito il cuore dei tifosi al debutto. Il belga infatti è stato schierato a sorpresa nella prima gara di campionato contro il Como e proprio quel giorno è arrivato anche il gol.: "A inizio stagione, prima della partita contro il Como, non mi aspettavo molto. Ero stato appena aggregato alla prima squadra. Per me, come anche per altri, era impensabile partire titolare alla prima di campionato. Era il nostro debutto stagionale. Dovevamo prendere fiducia e ovviamente vincere, perché siamo la Juventus. È stato qualcosa di totalmente inaspettato "- ha svelato, raccontando poi come ha reagito alle scelte di Motta. "Quando il mister ha dato la formazione, sono rimasto scioccato. Facevo fatica a rimanere fermo e concentrato perché ero in un turbine di emozioni. Sono riuscito a fare il mio dovere e soprattutto a ripagare la fiducia del mister".