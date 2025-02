Juve, occhi sulle stelle del Brugge: spunta il nome per il post Cambiaso

De Cuyper per il post Cambiaso

Ora la pista Blues potrebbe perdere di consistenza, favorendo magari le squadre di casa nostra come la Juve oppure il Napoli, che a gennaio era andato vicino ad ingaggiarlo. Da non escludere che il club di De Laurentiis possa riprovarci, anche se il no di Adeyemi a fine gennaio ha irritato dalle parti di Castelvolturno. Insomma, la partita resta aperta ad ogni tipo di soluzione. Ci sarà tempo e modo per riparlarne. Così come la dirigenza bianconera appare molto attenta in questi ultimi tempi al mercato riguardante i terzini sinistri. Pep Guardiola a giugno tornerà, infatti, alla carica per strappare Cambiaso alla Vecchia Signora. Meglio quindi non farsi trovare impreparati in caso di cessione del laterale scuola Genoa. Ecco perché gli scout juventini hanno tracciato il profilo di Miguel Gutierrez del Girona, visionato già in un paio di circostanze dal vivo. Recentemente è spuntato il nome di Maxim De Cuyper, che milita nel Bruges. La Juve rimase colpita un mese fa in occasione dello scontro diretto in Coppa e ha sondato il terreno con l’agente del classe 2000, che piace parecchio e da tempo al Milan. Tanto che i rossoneri lo vorrebbero addirittura per rimpiazzare Theo Hernandez.