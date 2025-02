Weah, bomber nascosto di Motta: segna più dei big ma gioca terzino  

TORINO - Il recente e smisurato exploit di Kolo Muani, l’uomo in più chiamato a risollevare le sorti di un gruppo che - da settembre a questa parte - ci ha abituati ai ritmi pindarici delle montagne russe, ha catalizzato sul francese tutti i riflettori. E così, per gran parte dell’immaginario collettivo è diventato normale e scontato che i gol - e di conseguenza le vittorie - non possano più prescindere dalle prestazioni dell’ex Psg. In sostanza, o Kolo tira fuori dal cilindro la giocata decisiva, sia questa un eurogol o un assist al bacio come quello servito a Conceiçao contro l’Inter, o la Juve è destinata ad alzare bandiera bianca. La verità è che i numeri ci consegnano uno scenario completamente diverso: tra le fila dei bianconeri sono diversi “i bomber nascosti”, e il primo di questi è proprio Timothy Weah.