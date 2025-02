Juve, Motta sotto esame: 4° posto obbligatorio, i tre cambiamenti necessari

Il compito di Thiago Motta è piuttosto chiaro: far rendere la squadra per ciò che vale e quindi portare a casa nelle ultime tredici tappe questi 24 punti che al momento mancano per arrivare a 70, la quota considerata utile per finire almeno al 4° posto. Il calendario non si può definire complicato: oltre allo scontro diretto con i laziali, sono solo tre le partite con squadre impegnate per gli obiettivi più ambiziosi: l’Atalanta in casa e le trasferte contro Fiorentina e Roma. Per il resto, sfide nella maggior parte dei casi in cui i bianconeri partiranno con i favori del pronostico a cominciare dalle prossime due: a Cagliari e allo Stadium con il Verona . Dunque un cammino... di Santhiago sostanzialmente in discesa se la Juventus di Motta saprà far valere il proprio tasso tecnico superiore. Ma c’è un ma. Ovvero legato a quanto avrà imparato dai propri errori commessi nella prima parte della stagione.

Motta, l'approccio con le piccole

Sostanzialmente saranno tre i cambiamenti che Thiago dovrà riuscire a mettere in pratica per far sì che questa ultima parte del campionato porti in dote punti in serie. In primis, un diverso approccio contro le squadre più deboli: all’andata una determinazione e una grinta non all’altezza ha permesso a chi era sfavorito di non soccombere. Dal pareggio a reti inviolate di Empoli, a quello interno col Cagliari per 1-1, col Parma per 2-2, col Venezia lo stesso risultato, per non parlare dell’1-1 a Lecce con la rete subita a tempo scaduto. La Juventus dovrà dimostrare di aver imparato la lezione, mettendo in mostra una ferocia che sinora è mancata. Certo, era una Juventus nuova che, soprattutto a inizio stagione, ha pagato un tributo extra large a livello di infortuni, ma nel frattempo si è intervenuti sul mercato di riparazione per mitigare il problema.