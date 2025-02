Kolo Muani e Vlahovic insieme per un attacco imprevedibile: l'esperto spiega

Juve, Motta deve ripartire dalla difesa

L’elemento positivo da cui deve ripartire Thiago Motta sono i numeri difensivi, che rimangono positivi nonostante i balbettamenti successivi all’infortunio di Bremer, chiave per gli equilibri in non possesso della Vecchia Signora. Da una parte le prestazioni dei portieri, che pongono la Juventus al primo posto in A per percentuale di parate (76%), dall’altra la barriera difensiva che ha negato agli avversari di arrivare agilmente alla conclusione (3° per tiri in porta subiti, appena 2.9 in media a partita, alle spalle di Bologna e Napoli). Un altro parametro che conferma il buon livello prestativo del pacchetto arretrato è il 5° posto per distanza dei tiri subiti mediamente a 16.5 metri dalla porta. Il segreto del fortino bianconero? Concedere meno di 6 passaggi in area a partita agli avversari (5°). Nonostante ciò, con Bremer in campo la difesa non subiva gol, grazie ad una grande forza nei duelli individuali. C’è stato quindi un down dopo l’infortunio del brasiliano e un successivo riassestamento. L’emergenza (le assenze di Cambiaso e Kalulu) ha permesso a Motta di apportare dei cambiamenti utili. Difesa più protetta, con Savona terzino sinistro bloccato ad affiancare Veiga e Gatti, mentre Weah da terzino destro si comporta, di fatto, da quinto in possesso, permettendo così a Nico Gonzalez o Conceicao di prendere corridoi interni. Questo consente a Kolo Muani, di essere meno isolato. La capacità dell’ex Psg di attaccare la profondità con velocità e potenza (un po’ alla Osimhen se vogliamo) ha permesso alla squadra di essere più diretta e verticale pur senza rinunciare al possesso come strumento anche difensivo. Non sempre però finora è stato servito con i tempi giusti.