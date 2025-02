Hancko, 007 Juve a San Siro durante Milan-Feyenoord: la cifra che serve

La Vecchia Signora non perde di vista David Hancko. Anche martedì a San Siro c’era un emissario bianconero per tenere d’occhio ancora una volta il centrale slovacco, che resta ai primi posti della hit parade juventina in vista della sessione estiva di mercato. E il classe 1997 ha risposto nuovamente presente, sfoderando una grande prestazione e trascinando il Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League. Una settimana fantastica quella dell’ex Fiorentina, che all’andata ha annullato il grande ex Santiago Gimenez; mentre al ritorno non ha sbagliato nulla. In occasione del gol dell’1-0 milanista, infatti, il messicano era marcato da Beelen. Tanto che durante la gara il tecnico degli olandesi, Pascal Bosschaart, ha spostato proprio Hancko sul numero 7 rossonero. Una mossa rivelatesi vincente visto che poi il classe 2001 non è più riuscito a pungere, tranne in una circostanza nella quale Hancko ha posto rimedio, murando la conclusione del cannoniere milanista. Una prova, quella del numero 33, che ha ulteriormente convinto il club bianconero di come lo slovacco sia l’uomo giusto per puntellare la retroguardia. Operazione da confezionare e chiudere già nella finestra di inizio giugno, che la Juve potrà utilizzare e sfruttare in quanto partecipante al Mondiale per Club.