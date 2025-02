Motta: "Juve, sono il primo a fare autocritica. Yildiz? C'è chi ha meritato di più"

"Psv? Non sono stati così superiori"

Secondo i dati i possessi medi sono passati dai 16 ai 9 secondi, e nelle ultime 5 partite costruzione col lancio lungo è arrivata al 25% delle giocate, mentre prima era il 13%: quali i motivi? "Sicuramente, come dico sempre, dobbiamo migliorare in ogni aspetto. Va capito qual è la cosa migliore in quel momento della partita per mettere in difficoltà l'avversario: i dati vanno analizzati e fanno sempre bene, ma l'importante è il contenuto sul campo. Capire cosa fare insieme per mettere in difficoltà chi hai di fronte e arrivare al risultato. L'importante non è il possesso e il non possesso, ci sono tante varianti nel calcio, dobbiamo essere superiori in tante cose per vincere. A volte abbiamo fatto molto bene, siamo stati superiori e abbiamo vinto, altre volte siamo stati superiori e non abbiamo vinto, in altri casi l'avversario ha fatto meglio di noi e va accettato. Ogni partita offre indicazioni su cosa serve migliorare, per esempio nell'ultima abbiamo visto che dopo il 60esimo, a livello di intensità e qualità di gioco, la squadra avversaria ha guadagnato campo, ha iniziato a giocare meglio e noi abbiamo fatto più fatica a contrastare questa cosa. Il Psv non è stato così superiore a noi, anche noi abbiamo creato occasioni da gol, ma nel contesto generale loro hanno meritato di andare agli ottavi. La Juve è più verticale e meno orizzontale? Giusto dirlo perché si vede nel campo, ma nella verticalità va capito il momento. Se facciamo lancio lungo e l'attaccante va in porta è la cosa migliore del mondo. Ma se una squadra avversaria si mette dietro e non ci sono più spazi sia in profondità che tra le linee, devo conquistare campo palla al piede. Sono situazioni in cui possiamo crescere per mettere in difficoltà l'avversario, siamo una squadra giovane".