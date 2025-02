Milik vicino al rientro? L'allenamento che fa sperare la Juve e i tifosi

"Loading". Con una storia sui social, Arek Milik ha voluto far sapere al popolo Juve di essere in ripresa rispetto all'infortunio subito. L'attaccante polacco non è ancora rientrato dal problema al ginocchio, anzi la tabella di marcia ha subito un prolungamento proprio nel momento in cui si pensava potesse rientrare in gruppo. Di fatto Motta non l'ha mai avuto a disposizione e nella prima parte di stagione, fino all'arrivo di Kolo Muani, ha fatto fare gli straordinari a Vlahovic, ora messo un po' da parte. Nel frattempo, però, il polacco sta lavorando per tornare il prima possibile.