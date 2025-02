Juve, i convocati contro il Cagliari: altro ko in difesa e rientro importante

La Juventus deve subito mettersi alle spalle le scorie dell'eliminazione in Champions League e può farlo solo con una vittoria contro il Cagliari. I bianconeri vengono da tre vittorie di fila in Serie A, ma i sardi hanno bisogno di punti salvezza. La Vecchia Signora potrebbe approfittare del pareggio della Lazio contro il Venezia e della sconfitta del Bologna contro il Parma. Thiago Motta (qui la conferenza) non potrà contare però su diversi giocatori. Oltre i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, non sono in lista anche gli infortunati Veiga e Kalulu. Ed ora alle lunghe assenze si è aggiunto anche Savona. Una difesa contata per l'allenatore,che però ha ritrovato Douglas Luiz.