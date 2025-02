Diretta Cagliari-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Riassunto della situazione a livello di obiettivi stagionali della Juventus di Thiago Motta: fallita la possibilità di conquistare la Supercoppa italiana; mancato il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions, fallimento ancora più grave perché l’obiettivo era segnato sul bilancio, portando dunque a un danno a livello economico che potrà essere più o meno grande in base al raggiungimento o meno dell’altro grande traguardo stagionale. Ovvero la qualificazione alla prossima Champions League: “mission” di sicuro più strategica, non solo sotto il profilo finanziario, rispetto alla Coppa Italia, che resta comunque l’unico modo per concludere l’annata con un trofeo. Esaurita la doverosa premessa, con le dirette rivali (Lazio, Milan, Bologna) che frenano pesantemente in questo turno, la sostanza è che Thiago Motta non cambia: è il succo del messaggio alla vigilia della delicata sfida di Cagliari. Delicata per i rossoblù, in quanto in lotta per la salvezza, ma ancora di più per i bianconeri che hanno la possibilità di dare una spallata nella corsa al quarto posto.