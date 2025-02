Alberto Costa, non c'è più tempo: Cagliari o Empoli per stupire la Juve

Alberto Costa scalpita

Si scalda Rouhi, alle loro spalle, tenuto in prima squadra – a differenza di Adzic, mandato in Next Gen ad accumulare minuti ed esperienza – nonostante l’infinitesimale minutaggio stagionale. Ma si scalda, soprattutto, Alberto Costa, l’esterno destro arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes per 14 milioni di euro e ancora in attesa dell’esordio ufficiale in bianconero. «Lo sto vedendo molto bene: è un ragazzo attento, di grande fisico. Ha fame e scalpita per dimostrare il suo valore», la certificazione arrivata ieri direttamente da Thiago Motta. Che ne parla bene. E intanto si lascia stuzzicare dall’idea di lanciarlo in campo: a gara in corso già questa sera o, al più tardi, mercoledì in Coppa Italia allo Stadium, dove arriverà l’Empoli. L’ora di Alberto Costa è prossima a scoccare.