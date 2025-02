Vlahovic, il segnale che fa mischiare le carte a Motta: c'è una certezza

Vlahovic in crescita

Non è strano, del resto, per uno che prima di passare alla Juventus era ai margini del Psg e aveva giocato pochissimo: in questi casi alla partenza sprint fa spesso seguito un periodo di down in cui si perde un poco la brillantezza. Non è un caso, così, che per la prima volta dallo sbarco del francese, ieri Thiago Motta abbia mischiato di più le carte in attacco senza trasmettere la certezza su chi potrà essere il titolare in attacco questa sera a Cagliari. Intanto è altamente probabile, diremmo certo, che non li schieri insieme dall’inizio per ragioni di equilibri tattici, sebbene Kolo possa disimpegnarsi in fascia come è successo, infatti, nell’unico scampolo di gara in cui i due hanno calcato insieme il prato. Era il 2 febbraio, il pomeriggio della vittoria in rimonta per 4-1 contro l’Empoli, e per una mezz’ora i due hanno lasciato intravvedere potenzialità straordinarie qualora riuscissero, e quando riusciranno, a giocare insieme. Certo, l’avversario era friabile e pure in inferiorità numerica, ma le caratteristiche di forza del serbo e di mobilità del francese potrebbero davvero risultare una combinazione devastante per le difese avversarie. Ma quel tempo non sboccerà a Cagliari, almeno non dall’inizio quando, invece, l’attacco sarà ancora affidato a uno dei due e, appunto, per la prima volta da quando è arrivato il francese, Thiago Motta ha infilato qualche dubbio nel trolley che lo ha accompagnato in Sardegna.