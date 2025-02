Di Gregorio, la sfida tra supereroi con Caprile: e Spalletti osserva

La gavetta di DiGre e Caprile

Da quando è arrivato Caprile, infatti, i sardi hanno svoltato. Gli alti e bassi della coppia Scuffet-Sherri nel girone d’andata sono ormai un lontano ricordo. Il portiere prelevato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto (8 milioni) è stato decisivo in numerose occasioni. In particolare ci sono le manone del classe 2001 sui pareggi conquistati a San Siro contro il Milan e sul campo dell’Atalanta. Interventi letteralmente decisivi per aiutare la formazione di Davide Nicola a strappare due punti pesantissimi. Proprio l’allenatore torinese ha spinto forte da inizio dicembre per riavere alle proprie dipendenze il portiere veronese, dopo la positiva esperienza insieme ad Empoli nella scorsa stagione. Caprile come Di Gregorio è un figlio della gavetta. Entrambi hanno preso la rincorsa dalla Serie C per arrivare a grandi livelli. Nessuno ha regalato loro nulla, ma si sono conquistati tutto col duro lavoro e l’elevato rendimento. La saracinesca cagliaritana ha svoltato con la Pro Patria, mentre il portierone juventino è esploso nelle fila del Renate. Entrambi simboleggiano come nelle categorie inferiori nostrane si possano trovare talenti importanti. Basterebbe darci un’occhiata.