Juve, Giuntoli avvisa Motta: "Entrare in Champions è troppo importante"

"Quarto posto troppo importante"

Testa al presente, ma al lavoro già al futuro. Ci saranno, la prossima estate, alcune situazioni da risolvere come ad esempio le possibili permanenze di Kolo Muani e Conceicao, arrivati in prestito rispettivamente da Psg e Porto: “Abbiamo tanti calciatori di proprietà, quasi tutti. Ci sono 2-3 situazioni da risolvere, ma c’è la volontà da parte dei ragazzi di stare alla Juve e la nostra di tenerli, anche in considerazione del fatto che abbiamo ottimi rapporti coi club di riferimento. Siamo concentrati sul presente, avremo tempo tutta l’estate per pensare al futuro e mettere tutto apposto”. In questo finale di stagione c'è ancora la Coppa Italia in ballo, ma l'obiettivo da centrare assolutamente in casa Juve è un altro, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League: “L'obiettivo è troppo importante sia dal punto di vista economico che calcistico: è il nostro grande obiettivo e ci vogliamo arrivare in tutti i modi”.