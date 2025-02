Vlahovic: "Juve, non possiamo soffrire così. Esultanza? Ecco per chi era"

"Sono felice per il gol, ma l'importante è aver portato a casa i tre punti. Se vogliamo crescere come squadra, però, non possiamo soffrire per un tempo intero, seppur Cagliari non sia un campo facile per nessuno. Serve fare questo step di crescita. Non abbiamo preso gol oggi, ma i nostri avversari sono stati molto pericolosi". Lo ha dichiarato Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari. "Le panchine? Sto vivendo questo momento con grande serenità. Sono un professionista: non mi pesa fare panchina e sono sempre a disposizione della squadra. Quando subentro cerco sempre di dare il massimo. L’esultanza in stile basket? Per i fisioterapisti, abbiamo una cosa nostra in comune. Mi hanno chiesto, in caso di gol, di esultare così e l’ho fatto" ha aggiunto Dusan.