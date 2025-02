Pagelle Juve: Gatti gladiatore, sacrificio Locatelli, finalmente Vlahovic

Vlahovic 7

Finalmente Dusan. Prima da titolare nel 2025 in campionato per l’attaccante serbo e gol sblocca risultato: del resto, in questa stagione Dusan ha segnato al Cagliari sia all’andata di campionato sia in Coppa Italia. Ieri sera il tris: è bravo nel rubare palla a Mina, nel dribblare pure il portiere e con freddezza, da una posizione anche molto angolata, nel mandare la palla in rete. Nonostante le tante esclusioni Vlahovic si comporta da professionista: è in crescita di condizione, come ha già dimostrato ad Eindhoven, e anche l’approccio alla sfida è quello giusto. Ci mette grinta e lotta. In contropiede, viene spinto da Luperto in area e protesta.