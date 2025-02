Juve, i segnali sono positivi e la strada è giusta. Ma serve molto di più

Il problema della Juventus non è se la strada sia quella giusta. È giusta, è giusta e lo diciamo dall’inizio della stagione, lo abbiamo sostenuto anche nei momenti più complicati perché anche in quelli c’è sempre stato qualcosa, magari solo il fatto che la squadra non ha mai perso l’unità ed è riuscita a rimanere attaccata con i denti alla stagione, senza svaccare come avrebbe potuto succedere. Il problema è la lentezza con la quale viene percorsa, quella benedetta strada, e il fatto che sia un convulso salire e scendere, non una crescita progressiva, ma il frenetico tracciato di un elettrocardiogramma. La Juventus è nel mezzo di una stagione che rischia di essere molto deludente: fuori anzitempo dalla Champions e dalla lotta scudetto, in corsa solo per il ricco ma insipido quarto posto e la Coppa Italia. I tifosi non sono soddisfatti e non dovrebbe esserlo neanche la società, è necessario migliorare, implementare e lavorare di più e meglio, ma buttare via tutto in nome dell’azzeramento sarebbe un errore grave. La Juventus non ha bisogno dell’ennesimo anno zero, perché zero per zero fa sempre zero.