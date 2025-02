Gatti-Weah, tensione a fine partita e Vlahovic mediatore: cosa è successo

CAGLIARI - La Juve si mette alle spalle l’eliminazione ai playoff di Champions League, conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato battendo 1-0 il Cagliari e si prepara nel migliore di modi alla sfida di mercoledì contro l’Empoli valida per i quarti di finale di Coppa Italia (calcio d’inizio alle 21 all’Allianz Stadium). Nonostante il successo all’Unipol Domus firmato Dusan Vlahovic , al triplice fischio di Colombo le telecamere si sono soffermate su Weah e Gatti , alle prese con una discussione animata. L'acceso diverbio si scatena proprio all'ultimo secondo della partita.

Acceso diverbio tra Gatti e Weah: intervengono Vlahovic e Kolo Muani

Dieci secondo prima del fischio finale, subito dopo il fallo di Viola ai danni di McKennie, è iniziata la discussione tra Gatti e Weah. L'azzurro inizia a fare dei gesti vero l'americano, quasi a rimproverarlo un movimento sbagliato. Poco dopo i due si confrontanto animatamente e a placare gli animi intervengono prima Vlahovic e poi Kolo Muani che cerca di riportare la calma. Ma la discussione non termina, anzi. E mentre la squadra si dirigeva verso il settore ospiti per festeggiare insieme ai propri tifosi, Gatti e Weah hanno continuato a discutere concitatamente: sembra che il difensore azzurro, che è sembrato molto arrabbiato, stesse spiegando qualcosa al compagno. Dal canto suo l'americano ha provato a replicare vivacemente cercando di far valere la propria ragione. La scena non è sfuggita alle telecamere, ma al momento non si conoscono le reali motivazioni della discussione.

