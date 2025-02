"Motta ora parla da Juve! Rigore Vlahovic-Luperto? Forse ho visto un altro sport per 30 anni"

Da Vlahovic a Cambiaso , dal rigore non concesso ai bianconeri alla lotta Champions ( e forse qualcosa di più? ): tanti gli argomenti analizzati subito dopo Cagliari-Juve . I bianconeri hanno vinto il match dell'Unipol Domus grazie ad una rete del proprio numero 9 , rilanciato da titolare da Thiago Motta . Un successo che fa proseguire la risalita in campionato: quattro le vittorie consecutive, che hanno permesso alla Juve di superare la Lazio e posizionarsi al quarto posto in classifica.

Cagliari-Juve e il rigore non dato a Vlahovic

Nella analisi si parla del clamoroso rigore non dato alla Juve nel finale di partita. Così Fabio Caressa: “Non ho visto ancora tanta indignazione sui social, forse io ho visto un altro sport per 30 anni. Ma quello su Vlahovic come fa a non essere rigore? Spinta a due mani sulla schiena mentre calcia, molto più rigore di altre cose. Al momento della spinta il piede è già dentro, ha tirato sgangherato perché in caduta. Io sto tirando in porta da solo, mi spingono con forza: è rigore. Ora parlano di entità della spinta che la deve decidere il Var, no perché c’è il protocollo… Vediamo cosa è successo a Lecce, dove il varista è Guida. Guida è quello che in Como-Juve sul fallo di mano di Gatti dice al direttore di gara, faccio estrema sintesi, di non andarlo andare a vedere perché non era fallo. A Lecce invece Guida interviene e dice all’arbitro di andarlo a vedere, ma mi dite voi quello dato all’Udinese cos’è?”.

Beppe Bergomi interviene: “Lo dico io, niente. Lo sfiora un po’ sul collo ma non c’è nulla. La botta l’ha presa sul collo, ma non è mai rigore. Quello su Vlahovic è rigore netto”. Marchegiani: “Non escludo che Lovric possa aver preso la botta, dico che la dinamica è chiara”. Caressa a quel punto incalza: “A Lecce c’è un arbitro esperto al Var, che è Guida, e in campo un direttore di gara che è alla terza partita, e quindi Guida vuole arbitrare lui, dai! Come ha voluto arbitrare lui in Como-Juve con Pairetto. Guida è anche quello che ha commesso uno degli errori più gravi di questa Champions”. A chiudere è Marco Bucciantini: “In Cagliari-Juve l’attaccante sta per tirare in modo comodo verso il portiere ma non può più farlo, spinta con le mani. Per l’Aia l’episodio di Lecce è un errore, e questo mi restituisce un po’ di tranquillità”.