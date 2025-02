Sembra non avere fine la sfortuna in casa Juve in tema di infortuni. Se è vero che Arkadiusz Milik sembra vedere la luce in fondo al tunnel dopo un'indisponibilità cominciata da inizio stagione, restano diverse le problematiche relative all'infermeria bianconera. Oltre ai lungodegent i Gleison Bremer e Juan Cabal , in attesa dei rientri di Pierre Kalulu e Renato Veiga , incertezze sulle condizioni di altri tre bianconeri dopo la sfida vinta contro il Cagliari : si tratta di Andrea Cambiaso, Douglas Luiz e Nicolò Savona.

Juve: le ultime su Cambiaso, Douglas Luiz e Savona

Con la Juve di ritorno da Cagliari, valutazioni necessarie sulle condizioni di Douglas Luiz e Cambiaso: entrambi sono usciti anzitempo dalla sfida dell'Unipol Domus per problematiche fisiche e con il primo che, sceso in campo al 62' al posto di Koopmeiners, è stato costretto a chiedere il cambio dopo 20' venendo sostituito a Mbangula. Il centrocampista brasiliano ha rimediato un problema al flessore, mentre l'esterno ha subìto un sovraccarico in zona pubica.

Intanto Savona, che non era partito con la squadra per la trasferta in terra sarda, questa mattina si è recato al J-Medical: esami strumentali per comprendere l'entità del problema muscolare che ha accusato alla coscia destra. Questa la nota del club sulle condizioni del terzino: "Nicolò Savona, che non aveva preso parte alla trasferta di Cagliari a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della coscia destra". Per il terzino bianconero saranno necesarie un paio di settimane almeno prima di rivederlo in campo.

